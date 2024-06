Hejková povedie USK Praha aj v budúcej sezóne, potvrdil klub

Praha 5. júna (TASR) - Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková povedie hráčky ZVVZ USK Praha naďalej v úlohe hlavnej trénerky. Český klub to potvrdil na svojej oficiálnej webstránke. Hejková priviedla USK v uplynulej sezóne k rekordnému štrnástemu majstrovskému titulu v sérii a k tretiemu miestu v Eurolige.



Na pozícii trénera v USK jej bude v budúcom ročníku pomáhať Ján Pavlík, ktorý doteraz pôsobil ako asistent trénera mužov v Baskete Brno. Novým asistentom sa stal Martin Bašta. "Kompetencie v novom realizačnom tíme budú rozdelené tak, že Nata Hejková bude aj naďalej hlavný kouč tímu a povedie tím v zápasoch. Ján Pavlík z pozície trénera bude mať na starosti trénovanie družstva a zaraďovanie prvkov mužského basketbalu do hry nášho tímu. Martin Bašta bude z úlohy asistenta trénera obom pomáhať," vysvetlil generálny manažér klubu Marek Kučera.



Sedemdesiatročná Hejková rozšírila v tejto sezóne svoju zbierku národných titulov na číslo 27, okrem 12 s USK Praha (2013-2024), má ešte tri československé s Ružomberkom (1991–1993), 10 slovenských s Ružomberkom (1993–2002) a dva ruské so Spartakom (2007 a 2008). Svoje zotrvanie v USK v budúcej sezóne potvrdila pre TASR v rozhovore už v apríli: "Kývla som na to, že zostanem. To, čo dnes v klube robíme, ma veľmi baví."