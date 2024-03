Hejková so 16. účasťou vo Final Four v Eurolige: Postup si veľmi cením

Praha 7. marca (TASR) – Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková má šancu rozšíriť svoju zbierku úspechov. Úradujúce majsterky Česka ZVVZ USK Praha priviedla tretí rok za sebou do Final Four Európskej ligy (Euroligy). Sama sa na tomto podujatí predstaví 16-krát vo svojej trénerskej kariére.



V rozhodujúcom štvrťfinálovom zápase zvíťazili jej zverenky na domácej palubovke nad talianskym Schiom 74:54 a dostanú tak šancu vylepšiť minuloročné štvrté miesto z Final Four. Pred rokom prehrali práve s týmto súperom pred svojimi fanúšikmi duel o bronz. „Postup si veľmi cením. Máme oveľa tímovejší výber ako pred rokom, nemáme vyložene žiadnu hviezdu, ale je to družstvo. To je obrovská sila. Keď sa pozriete na stránku Euroligu, tak tam nemám jediný highlight. O nás sa vôbec nepíše, pretože je ťažké vytiahnuť jednotlivé veci. Dať tam celý tím proste nejde. Hral sa tretí zápas a na začiatku bola nervozita. V tej chvíli nám ale pomohol nejaký ľahký kôš a diváci. Dostali sa do toho a my sme začali veľmi dobre brániť. Dostať od Schia 54 bodov je veľmi dobré. Hrali sme to, čo sme mali hrať a hrali sme to agresívne. V Schiu sme mali tiež nejaké pokyny, ale bolo to bez agresivity. Teraz to bolo agresívne a hráčky si za tým išli. Každá z nich k tomu niečo pridala,“ uviedla Hejková pre oficiálnu webstránku českej najvyššej súťaže.



Pražský tím si v súťaži udržal domácu neporazenosť, za postupom ich hnala zaplnená športová hala Královka. „Som už tu nejaký rok a tentoraz bola atmosféra totálne najlepšia. Veľmi nám to pomohlo. Kvalita bola na našej strane. Prajem si, aby sme prešli prvým kolom, pretože vždy hráme semifinále a nejako sa nám nedarí dostať sa do finále. Času je dosť, pripravíme sa. Villeneuve si na nás bude veriť, pretože nás u seba doma zdolal. Teraz to ale bude iný zápas,“ vravela slovenská trénerka po víťazstve. USK sa predstaví medzi najlepším kvartetom 7-krát v histórii, na medailu čaká už 5 rokov.



Hejkovej hráčky nastúpia v semifinále proti francúzskemu Villeneuve d'Ascq 12. apríla, druhá dvojica je čisto turecká a rovnaká, ako tomu bolo v minuloročnom finále – Fenerbahce Istanbul a Cukurova Basketbol Mersin. Dejisko Final Four Európskej ligy zatiaľ známe nie je. Hejková sa na tomto podujatí predstaví 16-krát vo svojej úspešnej trénerskej kariére, víťaznú trofej zdvihla nad hlavu v piatich prípadoch. S USK Praha v roku 2015, s Ružomberkom dvakrát (1999, 2000) a rovnako aj so Spartakom Moskovská oblasť (2007, 2008).