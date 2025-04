Hejkovej USK postúpil do finále, Fenerbahce zdolal 91:71

Final Six Euroligy žien - semifinále:



Fenerbahce Opet Istanbul - ZVVZ USK Praha 71:91 (37:46)



najviac bodov: Williamsová 20, Saballyová 17, McBrideová 11 - Jonesová a Magbegorová po 16, Ayayiová a Vyoralová po 15

Zaragoza 11. apríla (TASR) - Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková doviedla vo svojej poslednej sezóne na lavičke českého ZVVZ USK Praha svoj tím do finále Euroligy. V semifinále Final Six turnaja v španielskej Zaragoze zvíťazili Pražanky nad obhajcom prvenstva, tureckým Fenerbahce Opet Istanbul 91:71. Vo finále v nedeľu 13. apríla o 20.00 h nastúpia proti víťazovi semifinálového duelu medzi Valencia Basket Club a CIMSA CBK Mersin.Pražský tím si vo finále zahrá po desiatich rokoch, v roku 2015 z toho bolo doteraz jediné prvenstvo v klubovej histórii. Pre Hejkovú to je ôsma účasť na záverečnom turnaji v pozícii trénerky USK Praha, z doterajších vystúpení má jedno zlato (2015) a dva bronzy (2019, 2024). Celkovo môže slovenská trénerská legenda vyhrať Euroligu šiestykrát, na záverečnom turnaji (Final Four alebo Final Six) je 17-krát vo svojej kariére.Hráčky USK dokázali ukončiť tohtosezónnu nezdolateľnosť víťaza posledných dvoch ročníkov Euroligy, Fenerbahce vstúpilo do semifinále s 12-zápasovou šnúrou výhier a ich súper mal v nohách štvrťfinálový duel s talianskym Schiom. Pražanky si zároveň vylepšili semifinálovú bilanciu s týmto súperom na dve výhry a jednu prehru. Účastník českej Chance ŽBL tak rozšíri svoju medailovú zbierku na číslo štyri, v sezóne 2024/2025 skončí v Eurolige prinajhoršom so striebrom.zhodnotila Hejková na pozápasovej tlačovej konferencii cestu za druhým víťazstvom na Final Six turnaji.Členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) sa tak rozlúči s najlepšou ženskou súťažou Európy s medailou na krku.vyhlásila Hejková.