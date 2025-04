Hejkovú ocenilo vedenie Euroligy za celoživotný prínos

Zaragoza 13. apríla (TASR) - Vedenie ženskej Euroligy ocenilo pred finálovým zápasom slovenskú basketbalovú trénerku Natáliu Hejkovú za celoživotný prínos. K slávnostnej udalosti prišlo na odovzdávaní ocenení za sezónu 2024/2025 v rámci podujatia Final Six v španielskej Zaragoze.



Hejková patrí k najúspešnejším trénerkám v najlepšej ženskej súťaži Európy, celkovo ju vyhrala päťkrát - dvakrát s Ružomberkom (1999, 2000) a Spartakom Moskovská oblasť (2007, 2008), v jednom prípade so svojim súčasným zamestnávateľom, českým ZVVZ USK Praha (2015). Na Final Six turnaji doviedla po desiatich rokoch pražský tím do finále, vďaka čomu by sa víťazne mohla rozlúčiť s touto súťažou.



Sedemdesiatjedenročná legenda slovenského basketbalu si v rámci ocenenia prezrela video spomienku na svoje najväčšie úspechy v Eurolige, vypočula priania a ďakovania od viacerých hráčok. Následne si prevzala od výkonného riaditeľa európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Kamila Nováka zarámovanú koláž so svojimi fotkami a nápisom „Ďakujeme“.



Hejková prednedávnom oznámila, že po 13 rokoch skončí na lavičke USK Praha a s najväčšou pravdepodobnosťou uzatvorí aj svoju mimoriadne úspešnú trénerskú kariéru. V nedeľu 13. apríla o 20.00 h môže rozšíriť zbierku úspechov, so svojim tímom sa predstaví vo finále Euroligy proti tureckému Mersinu. V prípade triumfu to bude len druhý euroligový titul v klubovej histórii a pre Hejkovú potvrdenie doterajšej stopercentnej bilancie v súbojoch o víťaznú trofej v tejto súťaži.