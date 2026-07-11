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Heliövaara s Pattenom sa stali druhýkrát víťazmi mužskej štvorhry

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Na snímke Heliövaara s Pattenom. Foto: TASR/AP

Na tráve All England Clubu nadviazali na svoj triumf z roku 2024, vlani nenašli premožiteľov na Australian Open.

Autor TASR
Londýn 11. júla (TASR) - Fínsky tenista Harri Heliövaara a Brit Henry Patten sa stali druhýkrát v kariére víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom Wimbledone. Turnajové jednotky zdolali vo finále šiesty nasadený chorvátsko-salvadorský pár Mate Pavič, Marcelo Arevalo 7:6 (4), 7:6 (3). Na tráve All England Clubu nadviazali na svoj triumf z roku 2024, vlani nenašli premožiteľov na Australian Open.



muži - štvorhra - finále:

Harri Heliövaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-1) - Mate Pavič, Marcelo Arevalo (Chor./Salv.-6) 7:6 (4), 7:6 (3)
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