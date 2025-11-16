Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Heliövaara s Pattenom vyhrali finále štvorhry na turnaji majstrov

Harri Heliovaara z Fínska (vľavo) a Henry Patten z Veľkej Británie oslavujú po víťazstve vo finále štvorhry na turnaji ATP World Tour Finals proti Britom Joeovi Salisburymu a Nealovi Skupskému v Turíne v Taliansku v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Druhá nasadená dvojica zdolala v nedeľnom finále Britov Neala Skupského a Joea Salisburyho v dvoch setoch 7:5 a 6:3.

Autor TASR
Turín 16. novembra (TASR) - Fínsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten triumfoval vo štvorhre na tenisovom turnaji majstrov v Turíne. Druhá nasadená dvojica zdolala v nedeľnom finále Britov Neala Skupského a Joea Salisburyho v dvoch setoch 7:5 a 6:3. Súperom tak odplatila prehru zo základnej skupiny.



turnaj majstrov v Turíne

štvorhra - finále:

Harri Heliövaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-2) - Neal Skupski, Joe Salisbury (V. Brit.-5) 7:5, 6:3
