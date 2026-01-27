< sekcia Šport
Hellas prehral s Udinese Calcio 1:3 v 22. kole talianskej Serie A
Udinese je na 10. mieste.
Autor TASR
Rím 27. januára (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona natiahli šnúru bez víťazstva v talianskej Serie A na sedem zápasov. V pondelok prehrali v zápase 22. kola doma s Udinese 1:3 a v tabuľke figurujú na zostupovej 19. priečke s rovnakou bilanciou ako má Pisa. Udinese je na 10. mieste. Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý pokračuje v rekonvalescencii po operácii kolena.
Serie A - 22. kolo:
Hellas Verona – Udinese Calcio 1:3 (1:1)
Góly: 26. Orban – 23. Atta, 58. Zanoli, 67. Davis
