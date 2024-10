Hellas v zostave s Dudom aj Suslovom prehral na pôde Lecce 0:1

Serie A - 10. kolo:



Cagliari Calcio - FC Bologna 0:2 (0:1)



Góly: 35. Orsolini, 51. Odgaard



/A. Obert hral za domácich do 73. minúty/







US Lecce - Hellas Verona 1:0 (0:0)



Gól: 51. Dorgu. ČK: 40. Tchatchoua, 83. Belahyane po druhej ŽK (obaja Hellas)



/O. Duda odohral celý zápas, T. Suslov hral do 84. minúty (obaja Hellas)/

