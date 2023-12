Hellas Verona prehrala s US Salernitana 0:1 v 18. kole

Serie A - 18. kolo:



Hellas Verona - US Salernitana 0:1 (0:0)



Gól: 48. Tchaouna



/T. Suslov (Hellas) odohral celý zápas - N. Gyömbér (Salernitana) nastúpil v 5. min/





AC Miláno - Sassuolo Calcio 1:0 (0:0)



Gól: 59. Pulisic





Udinese Calcio - FC Bologna 3:0 (1:0)



Góly: 23. Pereyra, 48. Lucce, 52. Payero





Cagliari Calcio - Empoli FC 0:0



Atalanta Bergamo - US Lecce 1:0 (0:0)



Gól: 58. Lookman

Rím 30. decembra (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili v 18. kole talianskej Serie A nad US Lecce 1:0. V neúplnej tabuľke sa posunuli na šieste miesto. Udinese si poradilo s Bolognou 3:0.Hellas Verona v zostave so slovenským reprezentantom Tomášom Suslovom prehral so Salernitanou 0:1. V drese hostí nastúpil v 5. minúte Suslovov kolega z národného tímu Norbert Gyömbér.