Hellas Verona s dvojicou Slovákov nebodoval a nemá istotu záchrany

Serie A - 36. kolo:



Atalanta Bergamo - AS Rím 2:1 (2:0)



Góly: 18. a 20. De Ketelaere - 66. Pellegrini (z 11 m)







Juventus Turín - US Salernitana 1:1 (0:1)



Góly: 90.+1 Rabiot - 27. Pierozzi







FC Janov - Sassuolo Calcio 2:1 (0:1)



Góly: 56. Badelj, 63. Kumbulla (vlastný) - 31. Pinamonti (z 11 m)







Hellas Verona - FC Turín 1:2 (0:0)



Góly: 67. Swiderski - 77. Savva, 83. Pellegri. ČK: 90.+6 Henry (Hellas)



/O. Duda odohral celý zápas, T. Suslov hral od 63. minúty a videl ŽK (obaja Hellas)/







Lazio Rím - FC Empoli 2:0 (1:0)



Góly: 45.+3 Patric, 89. Vecino

Rím 13. mája (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili v dôležitom súboji tabuľkových susedov nad AS Rím 2:1 v nedeľňajšom zápase 36. kola talianskej Serie A. Zaznamenali štvrtú výhru za sebou a držia piatu priečku, ktorá im zaisťuje miestenku do Ligy majstrov. Rimania na 6. mieste zaostávajú o tri body a odohrali o jeden zápas viac.Pre Rimanov je prehra ďalšia rana po vypadnutí v Európskej lige s Leverkusenom. Bergamo malo už po dvadsiatich minútach dvojgólový náskok, keď sa dvakrát presadil Charles De Ketelaere, za hostí iba v 66. minúte znížil Lorenzo Pellegrini. Výsledok zároveň znamená definitívu účasti v najprestížnejšej európskej súťaži pre Juventus Turín a Bolognu.Juventus remizoval s poslednou Salernitanou 1:1. Outsider stretnutia viedol od 27. minúty, no deľbu bodov zariadil v prvej minúte nadstavenia druhého polčasu Adrien Rabiot. Hráči "starej dámy" zaznamenali už piatu remízu v sérii a v tabuľke im patrí so 67 bodmi štvrté miesto, rovnaký počet má aj tretia Bologna. Oba tímy čaká v budúcom týždni priamy súboj o tretiu pozíciu.Hráči Lazia Rím zvíťazili nad FC Empoli 2:0. Vďaka plnému bodovému zisku si zároveň upevnili siedmu priečku, čím sa výrazne priblížili k miestenke v Európskej lige a naďalej živia nádej na účasť v Lige majstrov. Hráči Empoli si skomplikovali boj o záchranu v najvyššej súťaži, keďže sú na 17. mieste s dvojbodovým náskokom pred osemnástym Udinese Calcio, ktoré má zápas k dobru.Hellas Verona s dvojicou Slovákov prehral s FC Turín 1:2. Celý duel odohral stredopoliar Ondrej Duda, jeho krajan Tomáš Suslov nastúpil v 63. minúte a v závere stretnutia videl žltú kartu za nešportové správanie. Hráči Hellasu stále nemajú istotu záchrany v najvyššej súťaži. Patrí im 14. priečka, no v nabitej spodnej polovici tabuľky majú iba štvorbodový náskok na osemnáste Udinese. Šance na záchranu si výrazne skomplikovalo Sassuolo, ktoré podľahlo Janovu (1:2) a patrí mu predposledné miesto s trojbodovou stratou na sedemnáste Empoli.