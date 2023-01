Hellas Verona vyhrali na domácom ihrisku proti Lecce 2:0

Serie A - 19. kolo:



Hellas Verona – US Lecce 2:0 (1:0)



Góly: 40. Depaoli, 54. Lazovič





US Salernitana – SSC Neapol 0:2 (0:1)



Góly: 45.+3 Di Lorenzo (Anguissa), 48. Osimhen



/N. Gyömbér do 16. min - S. Lobotka celý zápas/

Rím 21. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol potvrdili pozíciu lídra talianskej Serie A. V sobotnom zápase 19. kola vyhrali na ihrisku Salernitany 2:0. Celý duel za Neapol odohral slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, jeho krajan v drese Salernitany Norbert Gyömbér sa zranil po štvrťhodine hry a musel vystriedať.Neapol má na čele tabuľky 12-bodový náskok pred obhajcom titulu AC Miláno, ktorý hrá na pôde rímskeho Lazia až v utorok. "Partenopei" mali v Salerne prevahu, gólom ju však korunovali až v nadstavenom čase prvého polčasu - prudkou strelou pod brvno sa presadil Giovanni Di Lorenzo. Poistku pridal krátko po prestávke s 13 zásahmi najlepší strelec súťaže Victor Osimhen.Verona vyhrala doma nad US Lecce 2:0. Napriek triumfu je naďalej v pásme zostupu na 18. mieste tabuľky, Lecce je priebežne štrnáste.