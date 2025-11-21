Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hellebuyck absolvuje chirurgický zákrok

Tridsaťdvaročný Američan chytal naposledy minulý víkend v dueli proti Calgary Flames a pod víťazstvo 4:3 po nájazdoch sa podpísal 31 úspešnými zákrokmi.

Winnipeg 21. novembra (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets sa štyri až šesť týždňov budú musieť v NHL zaobísť bez svojej brankárskej jednotky Connora Hellebuycka. Ten podstúpi menší artroskopický zákrok v kolene, s ktorým má problém už dlhší čas.

Tridsaťdvaročný Američan chytal naposledy minulý víkend v dueli proti Calgary Flames a pod víťazstvo 4:3 po nájazdoch sa podpísal 31 úspešnými zákrokmi. V 14 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne si pripísal osem víťazstiev s 91,3-percentnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 2,51 inkasovaného gólu na zápas. Post tímovej jednotky by mal po ňom prevziať Eric Comrie a z farmy v Manitobe povolali do prvého tímu Thomasa Milica.

Hellebuyck priviedol v minulom ročníku Winnipeg k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti NHL a získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča i Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára. Informoval o tom portál TSN.
