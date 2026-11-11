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Hellebuyck chcel trejdom chrániť rodinu
Hellebuyck pomohol na začiatku roka výberu USA k zisku zlatej olympijskej medaily na turnaji v Miláne.
Autor TASR
Winnipeg 11. novembra (TASR) - Americký hokejový brankár Connor Hellebuyck uviedol, že jeho rodina prežila niekoľko okamihov, ktoré už nechce zažiť znova. Tridsaťtriročný gólman prvýkrát prehovoril pre novinárov od svojej výmeny z Winnipegu Jets do New Jersey Devils. Online vyhrážky smrťou podľa vlastných slov Hellebuycka iba utvrdili v rozhodnutí požiadať o trejd. Podrobnosti incidentov si chcel nechať pre seba.
„Boli tam určité okamihy a veci, ktoré sa stali mojej rodine, a ktoré pre mňa prekročili hranicu. Ako manžel a otec som cítil, že toto rozhodnutie je úplne jasné. Musel som urobiť najlepšie rozhodnutie pre moju rodinu a moju kariéru,“ uviedol Hellebuyck po zápase, v ktorom jeho nový tím čelil bývalému zamestnávateľovi. Devils už v nedeľu avizovali, že hviezdny brankár na ľade kanadského tímu do hry nezasiahne. Triumf domáceho tímu 4:2 zariadil dvoma gólmi útočník Dawson Mercer. Práve on bol súčasťou veľkej októbrovej výmeny a smeroval z New Jersey do Winnipegu.
Hellebuyck pomohol na začiatku roka výberu USA k zisku zlatej olympijskej medaily na turnaji v Miláne. Následne sa zúčastnil na recepcii v Bielom dome na počesť tímu, čo v Kanade vyvolalo kritiku. Na otázku, či táto návšteva zohrala úlohu v negatívnej reakcii, Hellebuyck odpovedal: „Som si istý, že aspoň trochu áno. Nemyslím si, že záleží na tom, či je to spravodlivé alebo nie. Sú to úspechy, za ktoré sa nikdy nebudem ospravedlňovať a nikdy nebudem o nich hovoriť negatívne. Viem, aká citlivá je situácia medzi USA a Kanadou, no nikdy som s nikým neriešil politiku hlbšie, pretože som hokejista,“ povedal podľa agentúry AP rodák z Michiganu.
Hellebuyck povedal, že k Winnipegu stále cíti silné puto a nechce, aby sa udalosti predošlých týždňov odrazili na vzťahu k mestu. „Vyrastal som tu. Nadviazal som tu veľa priateľstiev. Nechcem, aby si niekto myslel, že to tu nemám rád,“ vyhlásil Američan, ktorý bol prvýkrát v kariére na opačnej strane počas zápasu vo Winnipegu. Do hry nezasiahol, avšak vypočul si bučanie fanúšikov Jets, ako aj pokrik „zbabelec“.
Hellebuyck povedal, že keď v októbri 2023 podpísal predĺženie zmluvy na sedem rokov v hodnote 59,5 milióna dolárov, bol presvedčený, že chce hrať za Jets počas celej svojej kariéry. Dodal však, že odvtedy sa veľa zmenilo, od pohodlia jeho rodiny vo Winnipegu až po konkurencieschopnosť tímu. „Ľuďom, ktorí majú pocit, že som bol nelojálny, chcem povedať, že počas trvania tejto zmluvy sa udialo veľa vecí, s ktorými som nepočítal,“ doplnil.
New Jersey vyhralo všetkých päť zápasov, v ktorých Hellebuyck nastúpil od svojho prestupu. Podľa vlastných slov mal túžbu hrať proti bývalému tímu, avšak rešpektoval plán vedenia. „Som v novom tíme 14 dní. Keď som prišiel, povedal som, čo som mal na srdci. Vyjadril som, že považujem za svoju povinnosť odohrať tento zápas a povedal som vedeniu: ´Chcem hrať.´ Mal som dobrý rozhovor s trénerom Keefeom a generálnym manažérom Mehtom a po ňom som pochopil, aký je ich postoj,“ dodal na záver rozhovoru pre zámorské médiá.
„Boli tam určité okamihy a veci, ktoré sa stali mojej rodine, a ktoré pre mňa prekročili hranicu. Ako manžel a otec som cítil, že toto rozhodnutie je úplne jasné. Musel som urobiť najlepšie rozhodnutie pre moju rodinu a moju kariéru,“ uviedol Hellebuyck po zápase, v ktorom jeho nový tím čelil bývalému zamestnávateľovi. Devils už v nedeľu avizovali, že hviezdny brankár na ľade kanadského tímu do hry nezasiahne. Triumf domáceho tímu 4:2 zariadil dvoma gólmi útočník Dawson Mercer. Práve on bol súčasťou veľkej októbrovej výmeny a smeroval z New Jersey do Winnipegu.
Hellebuyck pomohol na začiatku roka výberu USA k zisku zlatej olympijskej medaily na turnaji v Miláne. Následne sa zúčastnil na recepcii v Bielom dome na počesť tímu, čo v Kanade vyvolalo kritiku. Na otázku, či táto návšteva zohrala úlohu v negatívnej reakcii, Hellebuyck odpovedal: „Som si istý, že aspoň trochu áno. Nemyslím si, že záleží na tom, či je to spravodlivé alebo nie. Sú to úspechy, za ktoré sa nikdy nebudem ospravedlňovať a nikdy nebudem o nich hovoriť negatívne. Viem, aká citlivá je situácia medzi USA a Kanadou, no nikdy som s nikým neriešil politiku hlbšie, pretože som hokejista,“ povedal podľa agentúry AP rodák z Michiganu.
Hellebuyck povedal, že k Winnipegu stále cíti silné puto a nechce, aby sa udalosti predošlých týždňov odrazili na vzťahu k mestu. „Vyrastal som tu. Nadviazal som tu veľa priateľstiev. Nechcem, aby si niekto myslel, že to tu nemám rád,“ vyhlásil Američan, ktorý bol prvýkrát v kariére na opačnej strane počas zápasu vo Winnipegu. Do hry nezasiahol, avšak vypočul si bučanie fanúšikov Jets, ako aj pokrik „zbabelec“.
Hellebuyck povedal, že keď v októbri 2023 podpísal predĺženie zmluvy na sedem rokov v hodnote 59,5 milióna dolárov, bol presvedčený, že chce hrať za Jets počas celej svojej kariéry. Dodal však, že odvtedy sa veľa zmenilo, od pohodlia jeho rodiny vo Winnipegu až po konkurencieschopnosť tímu. „Ľuďom, ktorí majú pocit, že som bol nelojálny, chcem povedať, že počas trvania tejto zmluvy sa udialo veľa vecí, s ktorými som nepočítal,“ doplnil.
New Jersey vyhralo všetkých päť zápasov, v ktorých Hellebuyck nastúpil od svojho prestupu. Podľa vlastných slov mal túžbu hrať proti bývalému tímu, avšak rešpektoval plán vedenia. „Som v novom tíme 14 dní. Keď som prišiel, povedal som, čo som mal na srdci. Vyjadril som, že považujem za svoju povinnosť odohrať tento zápas a povedal som vedeniu: ´Chcem hrať.´ Mal som dobrý rozhovor s trénerom Keefeom a generálnym manažérom Mehtom a po ňom som pochopil, aký je ich postoj,“ dodal na záver rozhovoru pre zámorské médiá.