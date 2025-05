Hellebuyck, Draisaitl a Kučerov sú finalisti na zisk Hartovej trofeje

New York 1. mája (TASR) - Brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets, útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers a Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning sú finalisti na zisk Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča základnej časti zámorskej hokejovej NHL. Draisaitl i Kučerov už v minulosti túto cenu v rukách držali. Vo štvrtok o tom informoval oficiálny web súťaže.



Hellebuyck sa môže stať prvým brankárom s najprestížnejším ocenením od roku 2015, keď Hartovu trofej získal Carey Price. V tejto sezóne je nominovaný aj na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára, ktorú mu v kariére udelili už dvakrát. V 63 zápasoch za Winnipeg mal priemer dva inkasované góly na zápas, 92,5-percentnú úspešnosť zákrokov a dosiahol 47 víťazstiev, najviac v lige. Tridsaťjedenročný Američan už má vo vrecku Jennings Trophy pre brankára tímu s najnižším počtom inkasovaných gólov (191).



Draisaitl bol najlepší strelec základnej časti s 52 gólmi a dostal tak Maurice “Rocket” Richard Trophy. So 106 bodmi skončil tretí v produktivite aj napriek tomu, že za Edmonton odohral len 71 duelov. Na stobodovú hranicu sa nemecký útočník dostal štvrtýkrát za sebou. Dvadsaťdeväťročný center bol druhý v priemere bodov na zápas (1,49). Hartovu trofej získal predtým v sezóne 2019-20, keď mu patrila aj Ted Lindsay Award a Art Ross Trophy.



Kučerov nazbieral v sezóne až 121 bodov a druhýkrát za sebou vyhral kanadské bodovanie. Patrí mu tak Art Ross Trophy a je aj v nominácii na Cena Teda Lindsaya. Hartovu trofej už získal v roku 2019, je trojnásobný finalista na toto ocenenie. Svojimi výkonmi pomohol 31-ročný ruský krídelník k ôsmemu postupu Tampy Bay do play off v sérii. Mal na konte najviac presilovkových bodov v lige (46) a s deviatimi víťaznými gólmi skončil v tomto hodnotení tretí.