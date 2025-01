Hellebuyck slávil 300. triumf, zapísal sa do histórie

Winnipeg 8. januára (TASR) - Americký hokejový brankár Connor Hellebuyck z tímu Winnipeg Jets dosiahol v noci na stredu jubilejné 300. víťazstvo v základnej časti NHL. K domácemu triumfu nad Nashvillom Predators 5:2 prispel 26 úspešnými zákrokmi. Postaral sa tak o historický zápis, 300. triumf sa mu podarilo získať najrýchlejšie spomedzi všetkých brankárov narodených v USA. Potreboval na to len 538 zápasov.



Dokopy iba sedem amerických brankárov dosiahlo túto métu, okrem Hellebuycka je z nich aktívny už len Jonathan Quick (399). V celej histórii profiligy to rýchlejšie dokázali iba Andrej Vasilevskij (490 zápasov) a Jacques Plante (521). Jets vďaka svojej brankárskej opore zastavili sériu troch prehier.



"Je to dobrý pocit. Očakávanie tohto míľnika ma trochu ubíjalo," priznal Hellebuyck, ktorý si v predošlých dvoch štartoch pripísal prehry. "Nepredstavoval som si, že takým spôsobom vstúpim do nového týždňa. No chalani predo mnou hrali dnes skvele a publikum bolo úžasné. Budem na to dlho spomínať. Som vďačný, že môžem byť tak dlho súčasťou tejto organizácie. Nie je to len o mne, ale o celom klube, ktorý mi pomáha," povedal 31-ročný brankár pre nhl.com.