Hellebuyck vytvoril klubový rekord Winnipegu

New York 29. marca (TASR) - Americký hokejový brankár Connor Hellebuyck vychytal v nočnom zápase NHL svoje siedme čisté konto v sezóne a vytvoril tak nový rekord v klube Winnipeg Jets. Zároveň sa 44. "shutoutom" v kariére vyrovnal Ryanovi Millerovi na 2. mieste v poradí amerických brankárov. Pred ním je už iba Jonathan Quick so 63 čistými kontami v základnej časti.



Hellebuyck siedmym čistým kontom v sezóne prekonal svoj vlastný rekord, ktorý v drese Jets vytvoril v sezóne 2017/2018 a šesťkrát si udržal čisté konto aj v ročníku 2019/2020. V zápase proti New Jersey zneškodnil všetkých 24 striel hostí a Winnipegu pomohol k jubilejnému 50. víťazstvu v sezóne. Jets ho dosiahli ako prvý tím v prebiehajúcom ročníku. Zároveň sa stali prvým kanadským mužstvom, ktoré ako prvé získalo 50 víťazstiev v sezóne od roku 2011, keď sa to podarilo hráčom Vancouveru Canucks.



V zápase proti Devils dosiahol klubový míľnik aj útočník Mark Scheifele, ktorý s bilanciou 1+1 odohral svoj 201. zápas s minimálne dvoma kanadskými bodmi. V tejto štatistike sa osamostatnil na prvom mieste v klubovom poradí pred Blakeom Wheelerom, ktorý odohral v drese Winnipegu (resp. jeho predchodcu Atlanty Thrashers) 200 takýchto zápasov.



Hokejisti Caroliny síce prehrávali od 23. sekundy s Montrealom 0:1, no už v 41. dokázali vyrovnať. Duel sa tak zaradil na desiate miesto v tabuľke najrýchlejších gólov oboch tímov v zápase. Priebežný stav 1:1 sa najrýchlejšie zrodil 22. novembra 1985 v zápase Quebec Nordiques - Buffalo Sabres. Paul Cyr poslal Buffalo do vedenia už v 9. sekunde, no John Anderson vyrovnal v 20-tej.