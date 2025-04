Hellebuycka, Kuempera a Vasilevského nominovali na Vezinovu trofej

New York 28. apríla (TASR) - Hokejoví brankári Connor Hellebuyck, Darcy Kuemper a Andrej Vasilevskij sa stali finalistami Vezinovej trofeje v NHL. Ocenenie sa každoročne udeľuje najlepšiemu gólmanovi sezóny, víťaza aktuálneho ročníka oznámia neskôr.



Hellebuyck z Winnipegu Jets dosiahol bilanciu 47-12-3 v 63 zápasoch NHL. Osemkrát si udržal čisté konto a v 40 dueloch inkasoval dva alebo menej gólov, v 27 stretnutiach iba gól. Vezinovu trofej získal vlani, do finále ocenenia sa dostal tretíkrát v sérii. Vybojoval si ju aj v sezóne 2019/20, skončil druhý v roku 2017/18 a tretí v roku 2022/23.



Kuemper zaznamenal bilanciu 31-11-7 v 50 zápasoch za Los Angeles Kings. Päťkrát vychytal čisté konto. Percentuálnu úspešnosť zásahov si udržal na 92,2. Do finále o Vezinovu trofej sa dostal po prvý raz.



Vasilevskij z Tampy Bay mal štvrtú najvyššiu percentuálnu úspešnosť zásahov (92,1) a so šiestimi čistými kontami obsadil spoločné druhé miesto. Čelil druhému najvyššiemu počtu striel (1716), vykonal druhý najvyšší počet zákrokov (1581) a odohral najviac minút zo všetkých brankárov (3743:05). Trofej získal v sezóne 2018/19.



„Keď sa pozriete na týchto kandidátov, je to vždy náročné. Oznámili len troch, zvyčajne býva v hre šesť až osem hráčov, či už ide o brankárov, obrancov alebo útočníkov pre všetky hlavné ocenenia,“ povedal tréner „bleskov“ Jon Cooper. Zvyšok finalistov na ostatné trofeje oznámia v priebehu nasledujúcich dní. Správu priniesol portál nhl.com.