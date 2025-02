Helmut Girardelli mal pravdu, méta jeho syna je asi nedosiahnuteľná

Bratislava/Lustenau 26. februára (TASR) - Keď pred 36 rokmi vyhral Marc Girardelli superobrovský slalom v kanadskom Whistleri, zrejme si v tom momente málokto uvedomil jedinečnosť jeho počinu. Mal totiž skvelú sezónu Svetového pohára a bez ohľadu na tento výsledok vo vrecku aj tretí veľký glóbus celkového víťaza. Predsa však nenápadný super-G z 26. februára 1989 znamená fantastickú métu, na ktorú sa v špecifikách zjazdárskeho športu len z diaľky prizerali Stenmark, Tomba, Maier, či Hirscher a tiež aj súčasný dominátor Marc Odermatt.



Girardelli sa narodil v rakúskom Lustenau a hoci nikdy svoju rodnú vlasť neodmietol, ako športovec sa pod patronátom svojho ambiciózneho otca vydal vlastnou cestou. Helmut Girardelli zaobstaral svojmu mimoriadne talentovanému 13-ročnému potomkovi pod luxemburskou vlajkou patričné podmienky a na záver jeho kariéry vyhlásil: "Zo všetkých výnimočných úspechov môjho syna si cením triumfy v sezóne, v ktorej vyhral v každej zo štyroch špeciálnych disciplín, i v kombinácii. Je to unikátny rekord, ktorý už nikto nikdy nedosiahne."



Silu tohto výroku umocňuje fakt, že mladší Girardelli bol 4-násobný majster sveta a v tom čase rekordný 5-násobný víťaz SP. Vízia nenapodobiteľnej méty sa napĺňa len sčasti, lebo o rok neskôr husársky kúsok predviedla Rakúšanka Petra Kronbergerová, neskôr i Chorvátka Janica Kosteličová a Slovinka Tina Mazeová. No medzi mužmi sa to nepodarilo ani "all-rounderom" ako Mader, Miller, Aamodt a Zurbriggen - iba títo štyria dokázali to, čo "Gira", ale v rôznych sezónach.



Hirscher nesúťažil v zjazdoch a 27-ročný suverén Odermatt nejazdí slalomy (takže ani kombinácie). Už niekoľko rokov je kombinácia v akejkoľvek forme odstavená a nejasno je aj ohľadom paralelných súťaží. Situáciu azda najlepšie dokumentuje príklad Mikaely Shiffrinovej, autorky väčšiny rekordov. Američanka vyhrala prakticky všetko, ako jediná aj šesť rôznych disciplín (vďaka ére paraleliek), no prekvapujúco sa jej nedarilo v kombináciách, uspela v jedinej.



Rozptyl zjazdárskych disciplín nemožno porovnávať s bežeckými, či biatlonovými, sú tam obrovské rozdiely v technickej príprave a pre tých málo univerzálnych pretekárok a pretekárov bolo vždy ťažké zdolávať špecialistov na jednu, či dve disciplíny. Girardelli však dokázal v SP vyhrať 16 slalomov, 7 obrákov, 9 super-G a 3 zjazdy a priam exceloval v disciplíne zjazdárskej všestrannosti. Na vrcholnej scéne absolvoval 22 kombinácií (zjazdu a slalomu), vyhral 14-krát, z toho tri tituly majstra sveta.



V sezóne 1988/89 vyhral Marc Girardelli všetky tri kombinácie (vrátane MS) a čo je na jeho historickej méte tiež zásadné, triumfoval v najťažších špeciálnych súťažiach. V oboch zjazdoch na dlhočíznom Lauberhorne vo Wengene (v druhom priepastne o 1,92 pred Zurbriggenom), na obávanom Streife v Kitzbüheli (v druhom skončil druhý o 7 stotiniek) i v profilovo najnáročnejšom obrovskom slalome v Adelbodene. Vyhral aj dva slalomy a nakoniec i super-G vo Whistleri.



Je zrejmé, že nebyť neustálych problémov so zraneniami, mohol najčastejší operovaný zjazdár histórie urobiť viac takých sezón, akou bola 1988/89. Keď v roku 1996 ukončil kariéru, vyhlásil: "Zranenia ma prenasledovali neustále a ja som sa vždy dokázal úspešne vrátiť. Teraz mi to však neodporučili lekári. Moje kolená sú také doničené, že by mi ich ďalším namáhaním hrozil invalidný vozík."