< sekcia Šport
Helvéti zdolali V. Britániu 4:1 v A-skupine a sú stále bez straty
Švajčiarov čaká ďalší duel v Zürichu v sobotu o 16.20 h proti Maďarsku, Briti sa najbližšie predstavia už v piatok o 20.20 proti Fínom.
Autor TASR
Zürich 21. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom piatom vystúpení na domácich MS. Vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny zdolali Veľkú Britániu 4:1. Helvéti vedú tabuľku s 15 bodmi, Briti sú bez bodu poslední.
Švajčiarov čaká ďalší duel v Zürichu v sobotu o 16.20 h proti Maďarsku, Briti sa najbližšie predstavia už v piatok o 20.20 proti Fínom.
V súboji prvého s posledným tímom priebežnej tabuľky A-skupiny sa domáci favorit radoval z úvodného gólu v 6. minúte. Josi vysunul do úniku Niederreitera, ktorý si strelou k žŕdke otvoril gólový účet na šampionáte. Švajčiari zdvojnásobili svoje vedenie v úvode druhej tretiny, keď Brit Halbert z rohu klziska nechcene našiel pred bránou Hischiera, ktorý ponúknutú príležitosť využil. V 29. minúte zvýšil na 3:0 Knak, ktorý si v útočnom pásme našiel odrazený puk a upratal ho do siete. Briti mierne zdramatizovali duel v 35. minúte po rýchlom brejku. Ten potiahol po ľavom krídle Kirk a po jeho koncovke skóroval z dorážky Waller. Švajčiari však drámu nedopustili. V 53. minúte sa dostali do prečíslenia a Niederreiter pridal z dorážky svoj druhý presný zásah, čím zvýšil na konečných 4:1.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15
2. Fínsko 4 4 0 0 0 20:5 12
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Maďarsko 3 1 0 0 2 8:8 3
6. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:14 3
7. Nemecko 4 0 0 1 3 5:15 1
----------------------------------
8. V. Británia 4 0 0 0 4 4:19 0
Švajčiarov čaká ďalší duel v Zürichu v sobotu o 16.20 h proti Maďarsku, Briti sa najbližšie predstavia už v piatok o 20.20 proti Fínom.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Švajčiarsko - Veľká Británia 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 6. Niederreiter (Josi, Egli), 22. Hischier, 29. Knak (Riat), 53. Niederreiter (Meier, Hischier) – 35. Waller (Kirk, Richardson). Rozhodcovia: Bloyer (USA), Brander (Fín.) - Gibbs (Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Švajčiarsko: Berra - Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Frick, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak
Veľká Británia: Robson – Richardson, Halbert, Tetlow, Hazeldine, Steele, Brown, Clements, Jenion – Kirk, C. Neilson, Waller – Betteridge, Dowd, Perlini – L. Neilson, Lachowicz, Harewood – Davies, Lyne, Shudra
Švajčiarsko - Veľká Británia 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 6. Niederreiter (Josi, Egli), 22. Hischier, 29. Knak (Riat), 53. Niederreiter (Meier, Hischier) – 35. Waller (Kirk, Richardson). Rozhodcovia: Bloyer (USA), Brander (Fín.) - Gibbs (Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Švajčiarsko: Berra - Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Frick, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak
Veľká Británia: Robson – Richardson, Halbert, Tetlow, Hazeldine, Steele, Brown, Clements, Jenion – Kirk, C. Neilson, Waller – Betteridge, Dowd, Perlini – L. Neilson, Lachowicz, Harewood – Davies, Lyne, Shudra
V súboji prvého s posledným tímom priebežnej tabuľky A-skupiny sa domáci favorit radoval z úvodného gólu v 6. minúte. Josi vysunul do úniku Niederreitera, ktorý si strelou k žŕdke otvoril gólový účet na šampionáte. Švajčiari zdvojnásobili svoje vedenie v úvode druhej tretiny, keď Brit Halbert z rohu klziska nechcene našiel pred bránou Hischiera, ktorý ponúknutú príležitosť využil. V 29. minúte zvýšil na 3:0 Knak, ktorý si v útočnom pásme našiel odrazený puk a upratal ho do siete. Briti mierne zdramatizovali duel v 35. minúte po rýchlom brejku. Ten potiahol po ľavom krídle Kirk a po jeho koncovke skóroval z dorážky Waller. Švajčiari však drámu nedopustili. V 53. minúte sa dostali do prečíslenia a Niederreiter pridal z dorážky svoj druhý presný zásah, čím zvýšil na konečných 4:1.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 26:5 15
2. Fínsko 4 4 0 0 0 20:5 12
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Maďarsko 3 1 0 0 2 8:8 3
6. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:14 3
7. Nemecko 4 0 0 1 3 5:15 1
----------------------------------
8. V. Británia 4 0 0 0 4 4:19 0