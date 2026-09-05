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Sobota 5. september 2026
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Hemdani sa stal novým trénerom reprezentácie Alžírska

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Hráči Alžírska sa tešia po zápase základnej J-skupiny Jordánsko - Alžírsko na majstrovstvách sveta vo futbale v Santa Clare 22. júna 2026. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na MS 2026. V dueli J-skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2:1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Foto: TASR/AP

Hemdani sa narodil vo Francúzsku a počas hráčskej kariéry odohral za Alžírsko dva reprezentačné zápasy.

Autor TASR
Alžír 5. septembra (TASR) - Alžírska futbalová federácia (FAF) v sobotu vymenovala Brahima Hemdaniho za nového trénera národného tímu. Štyridsaťosemročný bývalý stredopoliar Olympique Marseille nahradil Vladimira Petkoviča, informovala tamojšia štátna televízia.

Hemdani sa narodil vo Francúzsku a počas hráčskej kariéry odohral za Alžírsko dva reprezentačné zápasy. Trénerských skúseností má zatiaľ pomerne málo, minulý týždeň však priviedol alžírsku reprezentáciu do 21 rokov k zlatu na Stredomorských hrách v talianskom Tarante. FAF ukončila pôsobenie Petkoviča začiatkom augusta napriek tomu, že mal platný kontrakt do roku 2028.

Pod vedením švajčiarskeho trénera sa Alžírsko na tohtoročných MS prebojovalo do vyraďovacej fázy iba druhýkrát v histórii po roku 2014. Jeho účinkovanie sa skončilo v šestnásťfinále po prehre 0:2 so Švajčiarskom. Informovala agentúra AFP.
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