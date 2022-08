Lipsko 18. augusta (TASR) - Bývalý nemecký skokan do vody Jan Hempel priznal, že bol obeťou sexuálneho obťažovania. Päťdesiatročný Nemec odhalil pravdu v dokumente televízie ARD.



Olympijský medailista z Atlanty a Sydney v skokoch do vody otvorene prehovoril, že v rokoch 1982 až 1996 ho sexuálne zneužíval jeho vtedajší tréner Werner Langer. "Môj tréner ma zneužíval. Vždy si našiel príležitosť uspokojiť na mne svoje túžby," citovala bývalého skokana do vody agentúra DPA.



Hempel prvýkrát nahlásil obťažovanie pred olympiádou v roku 1996. Nemecká plavecká federácia (DSV) po tom Langera suspendovala, avšak Hempel nebol spokojný s mierou trestu: "Všetci boli ticho. Mal som pocit, že pre DSV je dôležitý iba úspech. Nezaujímalo ich moje zdravie či problémy, ktoré som mal." Spoločnosť ARD oznámila, že momentálne vedenie DSV sa o incidentoch dozvedelo až od vysielateľa dokumentu.



Manželka nemeckého skokana priznala, že je pre neho veľmi náročné o incidentoch z minulosti hovoriť. "Nedokázal o tom hovoriť. Jednotlivé incidenty mi musel napísať na papier. Ani ja nedokážem vyliečiť to, čo to v ňom zanechalo," povedala manželka olympijského medailistu Ines Hempelová.