Hempelovi vyplatia odškodné 600.000 eur za sexuálne zneužívanie

Berlín 23. októbra (TASR) - Spor medzi bývalým nemeckým skokanom do vody Janom Hempelom a Nemeckou plaveckou federáciou (DSV) sa mimosúdne vyrovnal. DSV vyplatí striebornému olympijskému medailistovi z roku 1996 odškodné v celkovej výške 600.000 eur za sexuálne zneužívanie.



Obe strany sa dohodli na priamej platbe 300.000 eur a ďalších 300-tisíc bude DSV platiť v mesačných splátkach počas najbližších 10 rokov. Dohodou sa predišlo súdnemu sporu, ktorý by mal neistý výsledok. Odškodnenie v podobnej výške je v Nemecku neobvyklé. "Som veľmi rád, že sa podarilo nájsť mimosúdne riešenie. Dlhší proces by môjmu klientovi viac uškodil ako pomohol," citovala agentúra DPA Hempelovho advokáta Thomasa Summerera.



"Pre DSV je kľúčové zaručiť integritu a bezpečnosť našich členov a športovcov. Toto rozhodnutie odráža morálnu povinnosť a hlbokú úctu, ktorú máme voči Janovi Hempelovi," povedal zástupca DSV Wolfgang Rupieper.



Hempel v minulom roku priznal, že bol obeťou sexuálneho obťažovania. Päťdesiatročný Nemec odhalil pravdu v dokumente televízie ARD. Olympijský medailista z Atlanty a Sydney v skokoch do vody otvorene prehovoril, že v rokoch 1982 až 1996 ho sexuálne zneužíval jeho vtedajší tréner Werner Langer. "Môj tréner ma zneužíval. Vždy si našiel príležitosť uspokojiť na mne svoje túžby," uviedol Hempel v auguste 2022.



Hempel prvýkrát nahlásil obťažovanie pred olympiádou v roku 1996. DSV následne Langera suspendovala, avšak Hempel nebol spokojný s mierou trestu: "Všetci boli ticho. Mal som pocit, že pre DSV je dôležitý iba úspech. Nezaujímalo ich moje zdravie či problémy, ktoré som mal."



Manželka nemeckého skokana priznala, že je pre neho veľmi náročné o incidentoch z minulosti hovoriť. "Nedokázal o tom hovoriť. Jednotlivé incidenty mi musel napísať na papier. Ani ja nedokážem vyliečiť to, čo to v ňom zanechalo," povedala v uplynulom roku manželka olympijského medailistu Ines Hempelová.