Henderson je v nominácii Anglicka aj po prestupe do Saudskej Arábie

Nominácia Anglicka na zápas kvalifikácie ME proti Ukrajine a prípravný zápas so Škótskom:



brankári: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton FC), Aaron Ramsdale (FC Arsenal)



obrancovia: Ben Chilwell (FC Chelsea), Levi Colwill (FC Chelsea), Lewis Dunk (Brighton Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Fikayo Tomori (AC Miláno), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)



stredopoliari: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (FC Arsenal)



útočníci: Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Mníchov), James Maddison (Tottenham Hotspur), Eddie Nketiah (FC Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (FC Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United)





Londýn 31. augusta (TASR) - Jordan Henderson sa dostal do nominácie trénera anglickej futbalovej reprezentácie Garetha Southgatea aj napriek tomu, že prestúpil do saudskoarabského Al-Etiffaq. V 26-člennom kádri "Albiónu" figuruje aj obranca Harry Maguire z Manchestru United, ktorý neodohral v novom ročníku Premier League ani minútu.Podobne bez zápasovej praxe dostal pozvánku aj stredopoliar Manchestru City Kalvin Phillips. Hendersonov prestup z FC Liverpool do Al-Ettifaq viedol k otázkam nad jeho reprezentačnou kariérou. Southgate priznal, že má určité obavy:Naopak, v nabitej ofenzíve vynechal 52-ročný kouč z nominácie krídelníka Raheema Sterlinga z FC Chelsea.povedal Southgate, podľa ktorého má Sterling dvere v národnom tíme stále otvorené. Prvú pozvánku si vyslúžili dvadsaťročný obranca Levi Colwill z Chelsea a útočník Arsenalu Eddie Nketiah.Angličania sú zatiaľ suverénny líder C-skupiny kvalifikácie EURO 2024. Vo všetkých štyroch dueloch bodovali naplno a inkasovali iba jeden gól pri celkovom skóre 15:1. V piatom stretnutí sa stretnú 9. septembra v poľskom meste Vroclav s Ukrajinou, o tri dni neskôr ich čaká prípravný duel so Škótskom.