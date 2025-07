Henderson po odchode z Ajaxu zamieril do Brentfordu

Londýn 11. júla (TASR) - Anglický futbalista Jordan Henderson sa po predčasnom konci v Ajaxe Amsterdam vracia do Premier League. Tridsaťpäťročný stredopoliar sa podľa BBC dohodol na spolupráci s Brentfordom, s ktorým by mal ako voľný hráč podpísať dvojročnú zmluvu.



Henderson mal po ukončení zmluvy s Ajaxom viaceré ponuky zo špičkových európskych klubov, uprednostnil však Brentford, ktorý skončil v uplynulej sezóne Premier League na desiatom mieste tabuľky. V tíme by mal pomôcť nahradiť bývalého kapitána Christiana Norgaarda, ktorý zamieril do londýnskeho Arsenalu. V Brentforde sa chce Henderson dostať do potrebnej formy, aby zabojoval o miesto v kádri anglickej reprezentácie na MS 2026. Jeho príchod do klubu by sa mal skompletizovať v najbližších dňoch.



Bývalý stredopoliar FC Liverpool prišiel do Amsterdamu v januári 2024 po polročnom pôsobení v saudskoarabskom Al-Ettifaqu. V Ajaxe zastával funkciu kapitána, celkovo si pripísal 57 štartov. V minulej sezóne mu tesne ušiel zisk titulu v Eredivisie, keď tím premárnil deväťbodový náskok na čele tabuľky a daroval trofej rivalovi PSV Eindhoven.