Henderson podpísal zmluvu s Ajaxom do leta 2026

Amsterdam 18. januára (TASR) - Anglický futbalista Jordan Henderson sa stal novou posilou Ajaxu Amsterdam. Stredopoliar podpísal s holandským klubom zmluvu do júna 2026. Informovala o tom agentúra DPA.



Henderson prichádza zo Saudskej Arábie, kde si od leta obliekal dres tímu Al-Ettifaq a jeho trénerom bol Steven Gerrard. Tridsaťtriročný stredopoliar podpísal s klubom po príchode z Liverpoolu trojročnú zmluvu, no už v zime sa rozhodol vrátiť do Európy. S Ajaxom sa dohodol po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky.