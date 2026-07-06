< sekcia Šport
Henderson sa zranil počas anglických osláv, na turnaji údajne končí
K incidentu prišlo po zápase ešte na ihrisku, keď hráči spievali so svojimi fanúšikmi.
Autor TASR
Mexico City 6. júla (TASR) - Anglický futbalista Jordan Henderson údajne podstúpi operáciu zápästia a vynechá zvyšok prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Tridsaťšesťročný stredopoliar si privodil zranenie počas pondelkových osláv postupu z osemfinále, v ktorom zdolal jeho tím domáce Mexiko 3:2.
K incidentu prišlo po zápase ešte na ihrisku, keď hráči spievali so svojimi fanúšikmi. Henderson chcel preskočiť cez zábranu za bránkou, no zakopol a ľavou rukou sa snažil zmierniť pád na tvár. Jeho spoluhráč Dan Burn rýchlo upozornil na potenciálne zranenie tímových lekárov, ktorí odniesli Hendersona na nosidlách.
Stredopoliar Brentfordu pritom nenastúpil do nedeľného duelu, no v nadstavení dostal žltú kartu za hádku s rozhodcom a ovplyvňovanie vhadzovania. Kapitán tímu Harry Kane nepovažoval v pozápasovom rozhovore pád za vážny, ale podľa trénera Thomasa Tuchela bol opak pravdou. Na turnaji nastúpil Henderson doposiaľ v jednom z piatich zápasov - proti Paname (2:0) bol na ihrisku šesť minút.
K incidentu prišlo po zápase ešte na ihrisku, keď hráči spievali so svojimi fanúšikmi. Henderson chcel preskočiť cez zábranu za bránkou, no zakopol a ľavou rukou sa snažil zmierniť pád na tvár. Jeho spoluhráč Dan Burn rýchlo upozornil na potenciálne zranenie tímových lekárov, ktorí odniesli Hendersona na nosidlách.
Stredopoliar Brentfordu pritom nenastúpil do nedeľného duelu, no v nadstavení dostal žltú kartu za hádku s rozhodcom a ovplyvňovanie vhadzovania. Kapitán tímu Harry Kane nepovažoval v pozápasovom rozhovore pád za vážny, ale podľa trénera Thomasa Tuchela bol opak pravdou. Na turnaji nastúpil Henderson doposiaľ v jednom z piatich zápasov - proti Paname (2:0) bol na ihrisku šesť minút.