Henderson z Portlandu nestihne pre zranenie začiatok sezóny
Vedenie klubu informovalo, že dĺžka absencie Hendersona sa odhaduje na štyri až osem týždňov.
Autor TASR
Portland 27. septembra (TASR) - Basketbalistom Portlandu Trail Blazers nepomôže v úvode nového ročníka zámorskej NBA Scoot Henderson. Dvadsaťjedenročný rozohrávač si ešte pred začiatkom tréningového kempu natrhol ľavý stehenný sval.
Vedenie klubu informovalo, že dĺžka absencie Hendersona sa odhaduje na štyri až osem týždňov. Aj v prípade skorého návratu na palubovky bude Portlandu chýbať v niekoľkých súťažných dueloch, keďže nový ročník odštartuje 22. októbra. Henderson by mal patriť k oporám tímu, v predchádzajúcom ročníku mal priemer 12,7 bodu, 5,1 asistencie a troch doskokov na zápas. Informovala agentúra AP.
