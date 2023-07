Heninová získala Cenu Philippa Chatriera od ITF

Londýn 8. júla (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) udelila Justine Heninovej svoje najvyššie ocenenie - Cenu Philippa Chatriera. Štyridsaťjedenročná Belgičanka získala sedem grandslamových titulov vo dvojhre, zlatú olympijskú medailu a bola súčasťou belgického tímu, ktorý v roku 2001 vyhral Pohár federácie.



"Bola jednou z najlepších hráčok svojej generácie na kurte a od konca kariéry neustále a významne prispieva k rozvoju nášho športu na všetkých úrovniach," uviedol prezident ITF David Haggerty pre agentúru AP. Heninová založila v Belgicku úspešnú akadémiu a charitatívnu nadáciu, ktorá pomáha poskytovať športové príležitosti deťom so zdravotným postihnutím.



"Počas kariéry som vždy dávala zo seba to najlepšie a dosiahla som veľa úspechov. Po jej ukončení som tvrdo pracovala na tom, aby som sa vrátila k športu, ktorý milujem, a budem v tom pokračovať. Tenis je jedinečný a brilantný šport, ktorý prináša ľuďom úžitok pre ich fyzické a duševné zdravie," povedala Heninová.



Niekdajšia svetová jednotka štyrikrát vyhrala Roland Garros, dvakrát US Open a raz Australian Open. Na olympijských hrách v Aténach v roku 2004 získala zlato.