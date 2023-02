Henry by rád viedol reprezentáciu USA: Už nechcem robiť asistenta

Washington 16. februára (TASR) - O post kormidelníka futbalovej reprezentácie USA prejavil najnovšie záujem Thierry Henry. Bývalý francúzsky kanonier naposledy pôsobil ako asistent trénera Roberta Martineza pri belgickom národnom tíme.



"Byť číslo 2 už nie je niečo, čo by som chcel robiť. Veľký rešpekt k Robertovi Martinezovi, ktorý teraz pôsobí ako kouč Portugalska. Dal mi príležitosť, ale teraz by som sa rád vydal cestou hlavného kouča," citoval Henryho portál L'Équipe.



Na nedávnych MS v Katare viedol USA z pozície hlavného trénera Gregg Berhalter. Tím pod jeho vedením postúpil do osemfinále, v ktorom podľahol Holandsku 1:3. Na lavičke skončil k 31. decembru, keď mu vypršal kontrakt s vedením Futbalovej federácie USA, ktorá teraz hľadá jeho nástupcu.