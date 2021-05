Henry je opäť súčasťou trénerského štábu Belgicka

Brusel 30. mája (TASR) - Thierry Henry sa pred ME 2020 vracia do trénerského štábu belgickej futbalovej reprezentácie.



Bývalý francúzsky reprezentant už pôsobil ako asistent trénera v rokoch 2016 až 2018 a bol pri ceste Belgičanov do semifinále na MS 2018.



"Nedokončený obchod. Vítame Thierryho Henryho opäť v posádke pre ME 2020," citoval portál theaktuellenews.com vyhlásenie belgického zväzu.



"Keď ma požiadali, aby som sa opäť pripojil k belgickej reprezentácii, bola to príležitosť, ktorú nemôžete odmietnuť," reagoval nejlepší strelec v histórii Arsenalu Londýn.