F. Henry mal pozitívny test na koronavírus, do Mníchova neodcestoval

Bratislava 13. augusta (TASR) - Slovenská atletická výprava odcestovala na ME v Mníchove napokon bez štvorstovkára Franklina Henryho. Po návrate z nedávnych juniorských MS v kolumbijskom Cali mal totiž pozitívny test na koronavírus. V slovenskej výprave tak zostalo 18 atlétov. Slovenský atletický zväz (SAZ) o tom informoval v tlačovej správe.



Henry je rodák z Londýna, ktorý žije v Piešťanoch a reprezentuje AŠK Slávia Trnava. Osemnásťročný atlét mal byť na ME náhradník do štafety mužov na 4x400 m. Hlavná časť slovenskej výpravy nabrala smer Mníchov v sobotu na pravé poludnie, o európske tituly sa bude bojovať od pondelka 15. do nedele 21. augusta.