Henry odsúdil vyhrážky smrťou po nepremenenej penalte proti Interu

Miláno 7. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Thomas Henry z tímu Hellas Verona odsúdil vyhrážky smrťou, ktoré dostal on a jeho rodina po tom, čo v sobotňajšom zápase na ihrisku Interu Miláno nepremenil v nadstavenom čase penaltu. Za stavu 2:1 mohol zabezpečiť cenný bod pre svoj tím, ktorý po tesnej prehre spadol do pásma zostupu.



"Všetkým ľuďom, ktorí si myslia, že vedia hrať futbal lepšie ako ktokoľvek iný a ktorí ma urážajú a prajú smrť mne a mojej rodine, chcem odkázať, že dúfam, že jedného dňa nájdu vo svojich malých životoch pokoj," uviedol Henry na Instagrame.



Verona mala na dosah cenný bod, keď práve Henry, po asistencii Slováka Ondreja Dudu, vyrovnal v 74. minúte na 1:1. Davide Frattesi však v tretej minúte nadstaveného času naklonil skóre na stranu favorita. V úplnom závere zápasu sa Henry dostal k pokutovému kopu, no trafil iba do žrde.