Paríž 21. augusta (TASR) - Bývalý futbalista Thierry Henry sa stal trénerom francúzskej reprezentácie do 21 rokov. Podľa informácií agentúry AFP tiež bude viesť národný tím na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.



Henry podpísal so zväzom zmluvu do roku 2025. Štyridsaťšesťročný Francúz už trénerské skúsenosti má, po skončení hráčskej kariéry pôsobil ako asistent trénera belgickej reprezentácie, na klubovej úrovni viedol Monako či Montreal. Oficiálny debut na francúzskej lavičke absolvuje v prípravnom zápase proti Dánsku 7. septembra, štyri dni pred úvodným duelom kvalifikácie EURO 2025, v ktorej si jeho zverenci zmerajú sily so Slovinskom.