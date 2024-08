Henry skončil na lavičke francúzskej reprezentácie do 21 rokov

Paríž 19. augusta (TASR) - Bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry odstúpil z funkcie trénera reprezentácie do 21 rokov. V pondelok o tom informovala Francúzska futbalová federácia (FFF).



Henry viedol národný tím aj na uplynulých OH v Paríži, kde Francúzi získali strieborné medaily po finálovej prehre so Španielskom 3:5 pp. Kontrakt mal podpísaný do júna 2025, no podľa agentúry Reuters požiadal FFF o predčasné ukončenie spolupráce z "osobných dôvodov".



"Chcem sa poďakovať FFF a prezidentovi Philippovi Diallovi za to, že mi dali túto neuveriteľnú príležitosť. Zisk olympijského striebra pre moju krajinu bude navždy jedným z najlepších momentov môjho života. Som neskutočne vďačný federácii, hráčom, personálu a fanúšikom za to, že mi poskytli túto čarovnú skúsenosť," uviedol 47-ročný Francúz. "Toto rozhodnutie nás samozrejme mrzí, keďže Thierry Henry bol schopný dosiahnuť ciele, ktoré sme mu stanovili," reagoval Diallo.