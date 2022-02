Heraskevyč vyzval na mier na Ukrajine, MOV ho nepotrestá

Peking 11. februára (TASR) - Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč sa postaral o rozruch po absolvovaní tretej jazdy na ZOH v Pekingu, keď v cieli ukázal do kamier papier s nápisom "Nie vojne na Ukrajine". Politické prejavy sú pritom na hrách zakázané, pripomenula agentúra DPA.



Dvadsaťtriročný Heraskevyč sa napriek tomu vyhne trestu od Medzinárodného olympijského výboru (MOV), keďže jeho posolstvo neznevážilo konkrétnu osobu, krajinu či organizáciu. "So športovcom sme sa na túto tému rozprávali. Bol to z jeho strany všeobecný apel na mier. Pre nás je týmto celá záležitosť uzavretá," informoval MOV.



Heraskevyč prostredníctvom odkazu napísaného na papieri s potlačou ukrajinskej vlajky vyjadril obavu z vypuknutia vojenského konfliktu, keďže Rusko na hraniciach s Ukrajinou údajne zhromažďuje vojakov a vojenskú techniku.