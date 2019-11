Herca z reprezentácie SR do 21 rokov limituje svalový problém

Bratislava 11. novembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Chistián Herc má problém so zraneným svalom. Jeho štart v prípravnom zápase s Bieloruskom (štvrtok 14. novembra) v Senci a v kvalifikačnom súboji ME 2021 s Gruzínskom (pondelok 18. novembra) v Nitre je ohrozený.



Herc sa pripojil k reprezentácii v nedeľu večer spolu s Martinom Kovaľom a Jakubom Švecom. Nepríjemná správa pre realizačný tím bola, že 21-ročný stredopoliar musel v stretnutí rezervy Plzne s rezervou Slavie pre zranenie v 76. minúte striedať. "Po príchode do Senca sa potvrdil Christiánov problém so zadným stehenným svalom. Pevne veríme, že ho zdravotnícky tím dá čo najskôr dokopy, aby nám pomohol už v najbližšom prípravnom zápase proti Bielorusku. V pondelok bude trénovať individuálne," povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner Adrian Guľa.



"Pár minút pred tým, ako som išiel z ihriska dole, som v nohe pocítil niečo ako kŕč. Verím, že to bol naozaj len ten kŕč, uvoľní sa to a v utorok budem môcť naplno trénovať a vo štvrtkovom prípravnom stretnutí budem tímu k dispozícii na sto percent," vyjadril sa Herc.