Herceg bude bojovať o medaily v kategórii do 63,5 kg na ME

Belehrad 21. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v boxe Miroslav Herceg bude na ME v Belehrade bojovať o medaily v kategórii do 63,5 kg. Po osemfinálovom triumfe nad Nikolom Ivkovičom z Bosny a Hercegoviny 5:0 na body sa dostal už medzi elitnú osmičku. Jeho súperom v boji o semifinále a o medailovú istotu bude v stredu druhý nasadený Alexandru Paraščiv z Moldavska.



Blízko k postupu mal aj Joseph Kostúr v kategórii do 86 kg, ktorý po veľkom boji prehral v 1. kole s Arméncom Hamletom Harutjunjanom až na "bout review" 3:4 na body. Ladislav Horváth neuspel v osemfinále kategórie do 71 kg, najvyššie nasadený Vasile Cebotari z Moldavska ho zdolal na body. Slovenská boxerská federácia o tom informovala na sociálnej sieti.