Herec Ivan Trojan debutoval v basketbalovej lige, dal štyri body

Opava 31. decembra (TASR) - Český herec Ivan Trojan debutoval vo veku 59 rokov v prvej basketbalovej lige. Sedemnásobný držiteľ Českého leva nastúpil v 18. kole Kooperativa NBL v drese Opavy proti Písku a k triumfu úradujúceho majstra 105:94 prispel štyrmi bodmi.



Trojan strávil na palubovke strávil celkom minútu a pol. Známy herec si chcel účasťou v zápase splniť sen, v minulosti si zahral druhú futbalovú ligu za svoj milovaný klub Bohemians Praha. Trojan hrával basketbal v dorasteneckej lige, na prvoligový debut v tíme svojho kamaráta Petra Czudka sa snažil dôkladne pripravovať. "Dva mesiace som dodržiaval aj životosprávu, nepil som alkohol a veľmi som obmedzil fajčenie. Pred zápasom som tri dni nefajčil. Z toho je zrejmé, aký rešpekt som z toho zápasu mal," citoval herca portál idnes.cz.



Duel s Pískom nebol pre Opavu vôbec jednoduchý. Trojan, ktorý si obliekol dres s číslom 60, naskočil už v prvej štvrtine za nepriaznivého stavu a po úvodných stratách vybojoval chybu a prvou premenenou šestkou rozbúril vypredanú opavskú halu. "Tú akciu mi Čouda (tréner Petr Czudek - pozn.) nakreslil a to celkom vyšlo."



Neskôr premenil ďalšie tri trestné hody, celkom ich hádzal šesť. Výťažok z vypredaného zápasu pôjde na podporu Klubu cystickej fibrózy, ktorého je Trojan dlhodobým patrónom. "Ivan dostal darček k šesťdesiatke tak, že mohol hrať ostrý zápas. Nebolo to nič v štýle: 'Pán Ivan, poď doľava, poď doprava a daj si kôš'. Hráči Písku ho nešetrili, ale myslím, že to zvládol skvele. Naviac dal štyri body, čo je ako sen. Premenil štyri trestné hody zo šiestich, takže mal úspešnosť vyššiu ako trištvrte hráčov na palubovke. A tí sú za to platení," uviedol po zápase tréner Czudek.