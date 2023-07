Hernandez prestupuje do PSG, Bayern zinkasuje 50 miliónov eur

Mníchov 9. júla (TASR) - Prestup francúzskeho futbalistu Lucasa Hernandeza z Bayernu Mníchov do Paríža St. Germain je podľa nemeckých médií hotová vec. Šampión Ligue 1 zaplatí za ľavého obrancu 50 miliónov eur, informovala agentúra DPA.



"Chceme sa Lucasovi Hernandezovi poďakovať za štyri spoločné veľmi úspešné roky. Vždy sa snažil podávať stopercentné výkony. Neprestával udivovať bojovým duchom a vášňou," vyjadril sa CEO Bayernu Jan-Christian Dreesen.



Hernandez je najdrahší odchádzajúci hráč v histórii Bayernu, do ktorého prišiel v roku 2019 z Atletica Madrid. S mníchovským klubom vyhral štyrikrát nemeckú Bundesligu a v roku 2020 triumfoval v Lige majstrov.



Na MS 2022 v Katare si v úvode zápasu skupinovej fázy s Austráliou roztrhol krížny väz v kolene a odvtedy sa na trávnikoch neobjavil. Na novom pôsobisku sa stretne aj so slovenským reprezentačným stopérom Milanom Škriniarom, ktorý s PSG podpísal päťročnú zmluvu.