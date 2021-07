Mníchov 4. júla (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernandez sa zotavuje po operácii kolena, ktoré si poranil počas EURO 2020. Svojmu nemeckému klubu Bayern Mníchov bude chýbať niekoľko týždňov.



Dvadsaťpäťročný obranca absolvoval operáciu menisku v ľavom kolene a už začal s rehabilitáciou. "Želáme Lucasovi úspešné a skoré zotavenie. Naši lekári sú veľmi spokojní s tým, ako operácia dopadla," uviedol podľa agentúry dpa športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič.



Hernandez hral za Francúzsko v skupinových zápasoch proti Nemecku (1:0) a Portugalsku (2:2), v osemfinálovom súboji proti Švajčiarsku už pre zranenie neštartoval. Úradujúci majstri sveta vypadli po tom, ako prehrali so Švajčiarmi v rozstrele zo značky pokutového kopu 4:5, po riadnom hracom čase a predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 3:3.



Z ME si doniesli drobné zranenia aj spoluhráči Hernandeza z Bayernu a národného tímu Kingsley Coman, Benjamin Pavard a Corentin Tolisso. Úradujúci nemecký šampión začal v stredu s prípravou na nový bundesligový ročník, zatiaľ bez hráčov, ktorí sa zúčastnili na ME.