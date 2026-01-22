< sekcia Šport
Hernandez z PSG čelí žalobe za obchodovanie s ľuďmi, obvinenia odmieta
Zažalovala ich kolumbijská rodina s tromi deťmi, ktorá v ich domácnosti pracovala od septembra 2024 do novembra 2025 na rôznych pozíciách vrátane upratovania, varenia, či starostlivosti o deti.
Autor TASR
Paríž 22. januára (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernandez z Paríža St. Germain a jeho partnerka Victoria Trayová čelia obvineniam z údajného obchodovania s ľuďmi a nelegálneho zamestnávania. Uviedol to francúzsky magazín Paris Match. Pár obvinenia odmieta.
Zažalovala ich kolumbijská rodina s tromi deťmi, ktorá v ich domácnosti pracovala od septembra 2024 do novembra 2025 na rôznych pozíciách vrátane upratovania, varenia, či starostlivosti o deti. Pracovali bez legálnych zmlúv a bez registrácie v sociálnom systéme a platby údajne prijímali iba v hotovosti.
Právna zástupkyňa rodiny označila situáciu za formu „moderného otroctva“ a uviedla, že obete boli zneužité vzhľadom na svoju ekonomickú zraniteľnosť. Nemali nárok na voľno a niekedy pracovali až 82 hodín týždenne. Prípadom sa zaoberá parížska prokuratúra.
Hernandez a Tray popreli, že by konali so „zlým úmyslom“ a že nerešpektovali zákony. „Otvorili sme svoj domov a život ľuďom, ktorí sa predstavili ako priatelia, ktorí hľadali našu láskavosť a ku ktorým sme sa cítili náklonnosť,“ uviedli vo vyhlásení na Instagrame. „Pomáhali sme im, podporovali sme ich a verili sme im, keď nás uisťovali, že sú v procese legalizácie svojho statusu. Táto dôvera bola zneužitá.“
Obranca Hernandez pôsobí v PSG od roku 2023, keď skompletizoval svoj prestup z Bayernu Mníchov, pripomenula agentúra DPA.
