< sekcia Šport
Herrera sa vracia do materského Realu Zaragoza
Tridsaťšesťročný stredopoliar hral v Zaragoze do roku 2011 a zažil s ňou postup do najvyššej súťaže.
Autor TASR
Zaragoza 14. júla (TASR) - Španielsky futbalista Ander Herrera prestúpil do svojho materského klubu Real Zaragoza. Aragónsky tím momentálne pôsobí v tretej najvyššej španielskej súťaži.
Tridsaťšesťročný stredopoliar hral v Zaragoze do roku 2011 a zažil s ňou postup do najvyššej súťaže. Z klubu zamieril do Athletica Bilbao a neskôr do Manchestru United. Naposledy pôsobil v argentínskom Boca Juniors, so staronovým tímom podpísal zmluvu na jeden rok.
„Herrera, produkt mládežníckej akadémie Realu Zaragoza, sa vo veku 36 rokov vracia domov po dlhej a úspešnej kariére vo farbách popredných svetových klubov,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP. S United získal Herrera FA Cup (2016) či titul v Európskej lige (2017). Z tímu „červených diablov“ zamieril do Paríža St. Germain, s ktorým vybojoval po dva tituly i poháre a pri svojej druhej zastávke v Bilbau získal Copa del Rey (2024).
Zaragoza má na konte osem trofejí vrátane jednej európskej (PVP), naposledy sa však tešila ešte v roku 2004 zo Španielskeho pohára a Superpohára. Jej kmeňovým hráčom je stále slovenský obranca Sebastian Kóša, ktorý je však do konca nadchádzajúcej sezóny na hosťovaní v Košiciach.
Tridsaťšesťročný stredopoliar hral v Zaragoze do roku 2011 a zažil s ňou postup do najvyššej súťaže. Z klubu zamieril do Athletica Bilbao a neskôr do Manchestru United. Naposledy pôsobil v argentínskom Boca Juniors, so staronovým tímom podpísal zmluvu na jeden rok.
„Herrera, produkt mládežníckej akadémie Realu Zaragoza, sa vo veku 36 rokov vracia domov po dlhej a úspešnej kariére vo farbách popredných svetových klubov,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP. S United získal Herrera FA Cup (2016) či titul v Európskej lige (2017). Z tímu „červených diablov“ zamieril do Paríža St. Germain, s ktorým vybojoval po dva tituly i poháre a pri svojej druhej zastávke v Bilbau získal Copa del Rey (2024).
Zaragoza má na konte osem trofejí vrátane jednej európskej (PVP), naposledy sa však tešila ešte v roku 2004 zo Španielskeho pohára a Superpohára. Jej kmeňovým hráčom je stále slovenský obranca Sebastian Kóša, ktorý je však do konca nadchádzajúcej sezóny na hosťovaní v Košiciach.