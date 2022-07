Hertha angažovala Kangu z Young Boys Bern

Berlín 30. júla (TASR) - Do kádra futbalistov Herthy Berlín pribudol 24-ročný krídelník Wilfried Kanga, s ktorým nemecký klub uzavrel štvorročný kontrakt.



"Hertha je klub, ktorý mal o mňa najväčší záujem a vďaka ktorému som sa cítil žiadaný. Je to skvelé miesto, ktoré mi ponúka šancu zlepšovať sa," uviedol podľa DPA Kanga, ktorý prišiel do Berlína z Young Boys Bern.



Spokojnosť s jeho príchodom neskrýval ani výkonný riaditeľ Herthy Fredi Bobic: "S jeho fyzickou hrou, rýchlosťou a ťahom na bránku sme získali útočníka, ktorý zapadá do našej koncepcie a štýlu hry, ktorým sa chceme prezentovať." Dresy Herthy oblieka aj slovenský obranca Peter Pekarík.