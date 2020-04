Hertha Berlín by chcela získať Draxlera z PSG

Paríž 18. apríla (TASR) - O nemeckého futbalového reprezentanta Juliana Draxlera z Paríža St. Germain má záujme berlínska Hertha. Dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar prišiel do Paríža v roku 2017, no nedarí sa mu tam úplne naplniť svoj potenciál. O jeho služby mala Hertha záujme už v zime, uviedol portál Foot Mercato.



Draxlera, ktorý má na konte 51 reprezentačných štartov, získal PSG za 42 miliónov eur (vrátane bonusov) z Wolfsburgu. Športový riaditeľ Leonardo ale už do budúcej sezóny s nemeckým hráčom vraj neráta. O Draxlera sa údajne zaujíma aj Arsenal Londýn. Hertha je ale ochotná ako jeden z mála klubov vyrovnať hráčov ročný plat vo výške 7 miliónov eur. V Herthe pôsobí slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík. Po sezóne sa do nej má vrátiť aj ďalší slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý hosťuje v Norwichi City.