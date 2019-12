Hertha Berlín sa vraj dohodla s Xhakom z Arsenalu

Berlín 27. decembra (TASR) - Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka mieri späť do Nemecka. Podľa agentúry DPA sa stredopoliar londýnskeho Arsenalu už dohodol s Herthou Berlín, otázna zostáva už iba výška odstupného.



"Súhlasili sme s Herthou", povedal Xhakov agent pre bulvárny denník Blick. Podľa médií má bundesligista pripravených 25 miliónov eur, tieto informácie však výkonný riaditeľ Berlínčanov Michael Preetz nepotvrdil.



Xhaka je na odchode z Arsenalu po tom, ako v novembri eskaloval jeho dlhodobý konflikt s fanúšikmi. V Nemecku pôsobil v drese Mönchengladbachu od leta 2012 do roku 2016. V Herthe by mohol nahradiť slovenského reprezentanta Ondreja Dudu, ktorý vypadol zo zostavy po príchode nového trénera Jürgena Klinsmanna.