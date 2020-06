Hertha v zostave s Pekaríkom prehrala v Dortmunde 0:1

Bundesliga - 30. kolo:



Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlín 1:0 (0:0)



Gól: 58. Can



/Pekarík odohral za Herthu celý zápas/





Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 2:4 (1:3)



Góly: 10. Alario, 89. Wirtz - 28. Coman, 42. Gorezka, 45+1. Gnabry, 66. Lewandowski







Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 0:2 (0:1)



Góly: 43. Niakhate, 77. Kunde







Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 2:2 (1:1)



Góly: 6. a 76. Hennings (druhý 11 m) - 17. Dabbur, 61. Zuber, ČK: 8. Hübner (Hoffenheim)







RB Lipsko - SC Paderborn 1:1 (1:0)



Góly: 27. Schick - 90+2. Strohdiek, ČK: 43. Upamecano (Lipsko)



Berlín 6. júna (TASR) - Futbalisti Herthy Berlín v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Petrom Pekaríkom podľahli v 30. kole nemeckej Bundesligy domácej Borussii Dortmund 0:1. Pre Herthu je to prvá prehra po reštarte súťaže po pauze zavinenej pandémiou koronavírusom. Pekarík odohral na pravej strane obrany celý zápas.V uplynulých štyroch dueloch získali Berlínčania pod vedením nového trénera Bruna Labbadiu 10 bodov. V Signal Iduna Parku držali bezgólový stav, no v 58. minúte neustrážili Emreho Cana, ktorý strelou z hranice šestnástky prekonal nórskeho brankára Runeho Jarsteina. Borussia znížila stratu na vedúci Bayern Mníchov sa sedem bodov.Bavori zvíťazili na pôde Bayeru Leverkusen 4:2 a priblížili sa k obhajobe titulu. Bayern prehrával od 10. minúty, keď argentínsky útočník Lucas Alaria strelou k bližšej žrdi prekonal Manuela Neuera. Hostiavšak ešte do prestávky otočili nepriaznivý vývoj. V 28. minúte výbornú prihrávku Leona Goretzku zužitkoval Kingsley Coman a v závere polčasu pridal Bayern ďalšie dva góly. Najskôr sa po peknej kombinačnej akcii presadil aktívny Goretzka a v nadstavenom čase pridal tretí presný zásah Serge Gnabry. V 66. minúte zvýšil na 4:1 svojim 30. gólom v sezóne poľský kanonier Robert Lewandowski. Leverkusen už iba skorigoval prehru zásluhou talentovaného Floriana Wirtza, pre ktorého to bol prvý bundesligový gól. Bayern je po reštarte najvyššej nemeckej súťaže po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu stále stopercentný.