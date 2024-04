Hertl absolvoval bezkontaktný tréning, Cassidy: Je bližšie k návratu

New York 2. apríla (TASR) - Český hokejista Tomáš Hertl sa priblížil k návratu do súťažného kolotoča v zámorskej NHL. Tridsaťročný útočník absolvoval v pondelok prvý tréning s novým zamestnávateľom Vegas Golden Knights. Hertl si obliekol dres, ktorý označuje hráčov pripravujúcich sa bezkontaktne.



"Je dôležité, aby bol so svojimi spoluhráčmi a v tomto prostredí. Myslím, že je pre neho skvelé, keď sa do všetkého zapojí a uvidí, ako všetko prebieha, ako trénujeme. Prospieva mu to a je bližšie k návratu," uviedol pre oficiálny web nhl.com tréner "zlatých rytierov" Bruce Cassidy.



Hertl pred viac ako dvoma týždňami uviedol, že sa čoskoro vráti na ľad. Od 27. januára chýbal v zostave San Jose a 12. februára podstúpil operáciu chrupavky v pravom kolene. Počas uzávierky prestupov schválil svoju výmenu zo Sharks k obhajcovi Stanleyho pohára. Dátum jeho debutu v drese Vegas je zatiaľ neznámy. "Neviem, kedy bude hrať, no ďalší zápas to nebude. Stále je v červenom (bezkontaktnom) drese, tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať," dodal Cassidy.