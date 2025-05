Hertl neposilní Čechov, trápia ho problémy s ramenom

Herning 17. mája (TASR) - Tomáš Hertl neposilní českú hokejovú reprezentáciu na prebiehajúcich MS v Dánsku a Švédsku. Tridsaťjedenročný útočník neprešiel výstupnou prehliadkou vo svojom klube Vegas Golden Knights v NHL.



Hertla trápia vážnejšie problémy s ramenom, s ktorými odohral aj play off zámorskej profiligy. „Z dôvodu závažnosti zranenia Tomáša Hertla, s ktorým odohral aj zápasy play off, nie je možné, aby ho klub uvoľnil pre potreby reprezentácie. Bude musieť podstúpiť ďalšie vyšetrenia. Nie je v zdravotnej kondícií, aby bojoval na svetovom šampionáte,“ citoval z vyhlásenia generálneho manažéra českej reprezentácie Jiřího Šlégra portál sport.cz.



Hertl štartoval na štyroch svetových šampionátoch, pričom z toho v roku 2022 má bronz. Česi sa v súčasnosti upínajú k možnému príchodu Davida Kämpfa, ktorý by na súpiske nahradil zraneného Jáchyma Kondelíka. Čaká sa však na výsledok v play off NHL, v ktorej Kämpf momentálne hrá za Toronto.