Hertl podstúpi operáciu kolena, San Jose bude chýbať niekoľko týždňov

San Jose 12. februára (TASR) - Český hokejista Tomáš Hertl podstúpi operáciu kolena a bude chýbať San Jose Sharks niekoľko týždňov. Vedenie klubu NHL informovalo, že tridsaťročný útočník sa rozhodol dať si vyčistiť chrupavku, aby sa zbavil bolesti v ľavom kolene, v ktorom si pred štyrmi rokmi roztrhol predný skrížený a vnútorný postranný väz.



Hertl odohral 48 zápasov a s 34 bodmi (15+19) je najproduktívnejším hráčom tímu. "V tejto sezóne som mal občas bolesti v ľavom kolene. Po rozhovore s našim lekárskym personálom začiatkom tohto roka bolo jasné, že zranenie sa nebude zhoršovať a môžem cez neho ďalej hrať, vrátane účasti počas All Star víkendu NHL v Toronte. Po návrate z Toronta a ďalších rozhovoroch s rodinou a lekárskym personálom nášho tímu v priebehu minulého týždňa som sa rozhodol podstúpiť tento zákrok teraz, aby som sa mohol čo najskôr vrátiť na 100 percent," uviedol Hertl podľa nhl.com. So Sharks sa v marci 2022 dohodol na osemročnom kontrakte. Zmluva s platnosťou do konca sezóny 2029/2030 mu vynesie celkovo 64 miliónov dolárov.



"Presný časový harmonogram ešte určíme na základe výsledkov zákroku a jeho rehabilitácie. Budeme sledovať jeho pokrok a neskôr poskytneme aktuálne informácie o jeho stave," povedal generálny manažér klubu Mike Grier.