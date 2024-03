Hertl sa čoskoro zotaví zo zranenia kolena: Čoskoro sa vrátim na ľad

New York 12. marca (TASR) - Český hokejista Tomáš Hertl by sa mohol vrátiť na ľad v priebehu dvoch týždňov. Tridsaťročný útočník chýbal v zostave San Jose od 27. januára a 12. februára podstúpil operáciu na odstránenie uvoľnenej chrupavky v pravom kolene. Po úspešnej rekonvalescencii sa bude hlásiť svojmu novému zamestnávateľovi Vegas Golden Knights, kam zamieril počas uzávierky prestupov zámorskej NHL.



"Čoskoro sa vrátim na ľad. Dávam si pozor, aby som nerobil nič navyše a bol stopercentne pripravený. Dúfam, že v priebehu týchto týždňov zistíme viac," uviedol Hertl pre oficiálny portál súťaže nhl.com.



Obhajcovia Stanleyho pohára získali českého centra za útočníka Davida Edstroma a výbery v nasledujúcich draftoch vrátane prvého kola 2025. Výmenu musel schváliť sám Hertl, ktorý mal v zmluve klauzulu o jej zákaze. "Bolo ťažké opustiť San Jose, ale nemohol som povedať nie, pretože už mám 30 rokov. Myslím si, že stále mám čo priniesť a San Jose je v tabuľke na odlišnom mieste. Ako hokejista chcete vyhrať Stanley pohár, práve to je možné vo Vegas," dodal Hertl.